Ламакина (Шитова) Вера Афеногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламакина (Шитова) Вера Афеногеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитов Афеноген Фёдорович

Мать: Шитова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Борис Ефимович

Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламакин Ефим Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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