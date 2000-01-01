Ламакина (Шитова) Вера Афеногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитов Афеноген Фёдорович
Мать: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламакин Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ламакин Ефим Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно