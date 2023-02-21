Ламакин Ефим Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламакин Ефим Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Ламакина Вера Афеногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Борис Ефимович

Мать ребёнка: Ламакина Вера Афеногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламакин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ламакина Вера Афеногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламакина Вера Афеногеновна

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