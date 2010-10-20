Смирнова (Кувыкина) Вера
Место рождения
Дата рождения09.10.1925
Дата смерти20.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1925
Отец: Кувыкин Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Смирнов Анатолий
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Стафёрова (Смирнова) Лариса
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Смерть
20.10.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Софроново, город Бор, Нижегородская область