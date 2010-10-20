Смирнова (Кувыкина) Вера 09.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Кувыкина) Вера

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Место рождения

Золотово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1925

Дата смерти

20.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1925

Отец: Кувыкин Никанор

Мать: Кувыкина (Полежайковская) Евгения

Золотово, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий

Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Стафёрова (Смирнова) Лариса

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Смерть
20.10.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Софроново, город Бор, Нижегородская область

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