Кувыкина (Полежайковская) Евгения
Место рождения
Дата рождения25.11.1896
Дата смерти02.01.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1896
Отец: Полежайковский Елпидифор
Мать: Полежайковская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувыкин Никанор
Рождение ребёнка
14.01.1923
Дочь: Казакова (Кувыкина) Нина
Отец ребёнка: Кувыкин Никанор
Рождение ребёнка
09.10.1925
Дочь: Смирнова (Кувыкина) Вера
Отец ребёнка: Кувыкин Никанор
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кувыкин Вениамин
Отец ребёнка: Кувыкин Никанор
Рождение ребёнка
25.06.1932
Дочь: Котова (Кувыкина) Антонина
Отец ребёнка: Кувыкин Никанор
Смерть
02.01.1980