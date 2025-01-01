Кувыкина (Полежайковская) Евгения 25.11.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувыкина (Полежайковская) Евгения

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Место рождения

Полежайки, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.11.1896

Дата смерти

02.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1896

Отец: Полежайковский Елпидифор

Мать: Полежайковская Анна

Полежайки, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыкин Никанор

Рождение ребёнка
14.01.1923

Дочь: Казакова (Кувыкина) Нина

Отец ребёнка: Кувыкин Никанор

Рождение ребёнка
09.10.1925

Дочь: Смирнова (Кувыкина) Вера

Отец ребёнка: Кувыкин Никанор

Золотово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кувыкин Вениамин

Отец ребёнка: Кувыкин Никанор

Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Котова (Кувыкина) Антонина

Отец ребёнка: Кувыкин Никанор

Золотово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
02.01.1980

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