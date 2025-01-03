Кувыкин Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кувыкин Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фарафонова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувыкин Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1952
Сын: Кувыкин Юрий
Мать ребёнка: Кувыкина Валентина Сергеевна
Смерть
1999