Кувыкин Вениамин 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувыкин Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кувыкин Никанор

Мать: Кувыкина (Полежайковская) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарафонова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Кувыкина Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувыкин Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувыкина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.1952

Сын: Кувыкин Юрий

Мать ребёнка: Кувыкина Валентина Сергеевна

Смерть
1999

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