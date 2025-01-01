Полежайковская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Полежайковская (Полежайковская) Александра
Отец ребёнка: Полежайковский Елпидифор
Рождение ребёнка
25.11.1896
Дочь: Кувыкина (Полежайковская) Евгения
Отец ребёнка: Полежайковский Елпидифор
Полежайки, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1931