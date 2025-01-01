Полежайковская Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полежайковская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежайковский Елпидифор

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Полежайковская (Полежайковская) Александра

Отец ребёнка: Полежайковский Елпидифор

Рождение ребёнка
25.11.1896

Дочь: Кувыкина (Полежайковская) Евгения

Отец ребёнка: Полежайковский Елпидифор

Полежайки, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1931

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