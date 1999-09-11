Смирнов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1926
Дата смертиОколо 11.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Смирнова (Кувыкина) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова (Кувыкина) Вера
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Стафёрова (Смирнова) Лариса
Мать ребёнка: Смирнова (Кувыкина) Вера
Смерть
Около 11.09.1999