Смирнов Анатолий 01.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

Около 11.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кувыкина) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кувыкина) Вера

Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Стафёрова (Смирнова) Лариса

Мать ребёнка: Смирнова (Кувыкина) Вера

Смерть
Около 11.09.1999

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