Стафёрова (Смирнова) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1950
Дата смерти07.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950
Отец: Смирнов Анатолий
Мать: Смирнова (Кувыкина) Вера
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.2020
Похороны
Неизвестно
Сормовское кладбище