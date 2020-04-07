Стафёрова (Смирнова) Лариса 16.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафёрова (Смирнова) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1950

Дата смерти

07.04.2020

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950

Отец: Смирнов Анатолий

Мать: Смирнова (Кувыкина) Вера

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Сормовское кладбище

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