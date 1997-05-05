Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна

Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна

Место рождения

Курская область, Глушковский район, с. Сухиновка (Курская губерния, Рыльский уезд, Коровяковская волость, с. Сухиновка)

Дата рождения

22.09.1927

Дата смерти

05.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927

Отец: Кузьменко Сергей Иванович

Мать: Кузьменко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алейников Николай Никитович

Рождение ребёнка
15.04.1952

Сын: Алейников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Алейников Николай Никитович

Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Алейников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Алейников Николай Никитович

Смерть
05.05.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.