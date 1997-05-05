Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна
Место рожденияКурская область, Глушковский район, с. Сухиновка (Курская губерния, Рыльский уезд, Коровяковская волость, с. Сухиновка)
Дата рождения22.09.1927
Дата смерти05.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1927
Отец: Кузьменко Сергей Иванович
Мать: Кузьменко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1952
Сын: Алейников Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Алейников Николай Никитович
Рождение ребёнка
05.02.1956
Сын: Алейников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Алейников Николай Никитович
Смерть
05.05.1997