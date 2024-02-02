Кузьменко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1927

Дочь: Алейникова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович

Курская область, Глушковский район, с. Сухиновка (Курская губерния, Рыльский уезд, Коровяковская волость, с. Сухиновка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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