Кузьменко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1927
Дочь: Алейникова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович
Курская область, Глушковский район, с. Сухиновка (Курская губерния, Рыльский уезд, Коровяковская волость, с. Сухиновка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьменко Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно