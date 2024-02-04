Кузьменко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Сергей Иванович

Кузьменко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Кузьменко Иван

Мать: Ку-Озьменко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
22.09.1927

Дочь: Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.