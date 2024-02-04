Кузьменко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Кузьменко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
22.09.1927
Дочь: Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Смерть
Неизвестно