Алейников Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956
Рождение ребёнка
09.07.1983
Сын: Алейников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна