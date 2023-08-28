Алейников Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейников Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956

Отец: Алейников Николай Никитович

Мать: Алейникова (Кузьменко) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
09.07.1983

Сын: Алейников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна

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