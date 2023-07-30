Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1956
Дата смерти30.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956
Отец: Бобров Николай Федорович
Мать: Боброва Нина Егоровна
Рождение ребёнка
16.06.1976
Сын: Алейников Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Макошев Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1983
Сын: Алейников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Алейников Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алейников Владимир Николаевич
Смерть
30.07.2023