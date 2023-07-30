Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова (Боброва) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1956

Дата смерти

30.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956

Отец: Бобров Николай Федорович

Мать: Боброва Нина Егоровна

Рождение ребёнка
16.06.1976

Сын: Алейников Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Макошев Николай Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1983

Сын: Алейников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Алейников Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
08.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алейников Владимир Николаевич

Смерть
30.07.2023
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