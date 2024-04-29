Панина Матрена Акимовна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Яков Ртищев, Прокофий Курьянов... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Сын: Панин Антон Никитич
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Панин Иван Никитич
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Панина Анна Никитична
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Панина Агафья Никитична
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Панин Яков Никитич
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Панина Анна Никитична
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Быковская (Панина) Меланья Никитична
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно