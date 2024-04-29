Панина Матрена Акимовна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панина Матрена Акимовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1813

Муж: Панин Никита Герасимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1813 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Яков Ртищев, Прокофий Курьянов... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Сын: Панин Антон Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Панин Иван Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Панина Анна Никитична

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Панина Агафья Никитична

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Панин Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Панин Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Панин Яков Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Панина Анна Никитична

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Быковская (Панина) Меланья Никитична

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Панин Никифор Никитич

Отец ребёнка: Панин Никита Герасимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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