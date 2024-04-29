Быковская (Панина) Меланья Никитична 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская (Панина) Меланья Никитична

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Панин Никита Герасимович

Мать: Панина Матрена Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Прокофий Дементьев Курьянов и Макара Иванова Моргачева жена Зиновия
Бракосочетание
06.01.1857

Муж: Быковский Михаил Сергеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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