Быковская (Панина) Меланья Никитична
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Панин Никита Герасимович
Мать: Панина Матрена Акимовна
Рождение: запись о рождении №58, метрическая книга за 1834 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Прокофий Дементьев Курьянов и Макара Иванова Моргачева жена Зиновия
Бракосочетание
06.01.1857
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно