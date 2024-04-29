Панин Никифор Никитич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панин Никифор Никитич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Панин Никита Герасимович

Мать: Панина Матрена Акимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были дьячек Никита Андреев и Дарья Андреева, жена Ивана Федорова Филатова
Смерть
1845
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №18, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от чахотки

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