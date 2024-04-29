Панин Никифор Никитич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Панин Никита Герасимович
Мать: Панина Матрена Акимовна
Рождение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были дьячек Никита Андреев и Дарья Андреева, жена Ивана Федорова Филатова
Смерть
1845
Смерть: запись о смерти №18, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умер от чахотки