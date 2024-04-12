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Чубаков Павел Александрович

Место рождения

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

31.07.1962

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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1987 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962

Отец: Чубаков Александр Алексеевич

Мать: Карманова Анфиса Николаевна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1987

Дочь: Суровцева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
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