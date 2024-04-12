Чубаков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения31.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962
Рождение ребёнка
08.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна
Рождение ребёнка
15.01.1987
Дочь: Суровцева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна
Рождение ребёнка
12.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чубакова Галина Зимадыльевна