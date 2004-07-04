Карманова Анфиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1922
Дата смерти04.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1922
Рождение ребёнка
24.01.1948
Сын: Чубаков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1956
Сын: Чубаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чубакова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Чубаков Павел Александрович
Отец ребёнка: Чубаков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2004