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Чубаков Вячеслав Александрович
Чубаков Вячеслав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1948
Пол
Мужской
Отец
Чубаков Александр Алексеевич
1920 г.р.
Мать
Карманова Анфиса Николаевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1948
Отец:
Чубаков Александр Алексеевич
Мать:
Карманова Анфиса Николаевна
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