Чубакова (Баширова) Галина Зимадыльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубакова (Баширова) Галина Зимадыльевна

Место рождения

Гунда, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

15.07.1961

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1961

Отец: Баширов Зимадыль Нигматулович

Мать: Баширова Раиса Дмитриевна

Гунда, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаков Павел Александрович

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1987

Дочь: Суровцева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Чубаков Павел Александрович

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чубаков Павел Александрович

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
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