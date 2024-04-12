Суровцева (Чубакова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцева (Чубакова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область

Дата рождения

15.01.1987

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1987

Отец: Чубаков Павел Александрович

Мать: Чубакова Галина Зимадыльевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровцев Илья Владимирович

Рождение ребёнка
11.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровцев Илья Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Илья Владимирович

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