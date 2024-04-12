Суровцева (Чубакова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1987
Рождение ребёнка
06.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровцев Илья Владимирович
Рождение ребёнка
11.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровцев Илья Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно