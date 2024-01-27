Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1951

Дочь: Иваницкая Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1961

Дочь: Еремина Людмила

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич

С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Валерий

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Степное, Ставропольского края.
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