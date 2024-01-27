Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1951
Дочь: Иваницкая Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1961
Дочь: Еремина Людмила
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич
С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Валерий
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Степное, Ставропольского края.