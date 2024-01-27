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Ермоленко Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермоленко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1951

Дочь: Иваницкая Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
23.04.1961

Дочь: Еремина Людмила

Мать ребёнка: Татьяна Карповна

С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Валерий

Мать ребёнка: Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Карповна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
С. Степное
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