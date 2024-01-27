Ермоленко Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермоленко Григорий
Рождение ребёнка
11.07.1951
Дочь: Иваницкая Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
23.04.1961
Дочь: Еремина Людмила
Мать ребёнка: Татьяна Карповна
С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Валерий
Мать ребёнка: Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Карповна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
С. Степное