Еремина (Ермоленко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Ермоленко) Людмила

Место рождения

С. Степное

Дата рождения

23.04.1961

Дата смерти

10.08.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Ермоленко Иван Григорьевич

Мать: Татьяна Карповна

С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.08.2022
Похороны
Неизвестно
с. Александровское
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