Еремина (Ермоленко) Людмила
Место рожденияС. Степное
Дата рождения23.04.1961
Дата смерти10.08.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Отец: Ермоленко Иван Григорьевич
Мать: Татьяна Карповна
С. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.08.2022
Похороны
Неизвестно
с. Александровское