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Корсаков Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Корсаков Алексей Иванович

Мать: Корсакова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Егор Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Корсаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корсаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Корсаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Корсаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корсаков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Екатерина Львовна

Смерть
1853
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