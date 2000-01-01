Корсаков Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Корсаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корсаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корсаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Корсаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корсаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корсаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корсаков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853