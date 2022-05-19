Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Корсаков Николай Алексеевич1782 г.р.
Дети
Корсаков Егор Николаевич1810 г.р.
Корсаков Дмитрий Николаевич1811 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Корсаков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корсаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корсаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Корсаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корсаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корсаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корсаков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно