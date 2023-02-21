Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Егор Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Корсаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корсаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Корсаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Корсаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корсаков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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