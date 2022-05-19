Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Корсаков Николай Алексеевич1782 г.р.
Дети
Корсаков Егор Николаевич1810 г.р.
Корсаков Дмитрий Николаевич1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Егор Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Корсаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корсаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Корсаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Корсаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корсаков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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