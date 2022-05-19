Корсаков Андрей Николаевич
мужской, родился 1816
умер 26.10.1888
ОтецКорсаков Николай Алексеевич1782 г.р.
МатьКорсакова (Зубова) Екатерина ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Хрущёва) София Дмитриевна1812 г.р.
Дети
Корсакова Мария Андреевна1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Корсакова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Корсакова (Хрущёва) София Дмитриевна
Смерть
26.10.1888