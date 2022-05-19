Корсаков Андрей Николаевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Андрей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1816

умер 26.10.1888

Отец
Корсаков Николай Алексеевич1782 г.р.
Мать
Корсакова (Зубова) Екатерина ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Хрущёва) София Дмитриевна1812 г.р.
Дети
Корсакова Мария Андреевна1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Корсаков Николай Алексеевич

Мать: Корсакова (Зубова) Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Хрущёва) София Дмитриевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Корсакова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Корсакова (Хрущёва) София Дмитриевна

Смерть
26.10.1888

Мы используем куки для улучшения работы сайта.