Корсакова (Головцына) Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Корсаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорохтина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно