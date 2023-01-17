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Лазаренко Платон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаренко Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лазаренко Яков Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: Матрона Платоновна

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Лазаренко Василий Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Лазаренко Стефан Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Дорохова Татьяна Платоновна

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Лазаренко Митрофан Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Лазаренко Иван Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Лазаренко Григорий Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.02.1914

Сын: Лазаренко Иоанн Платонович

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Платоновна

Мать ребёнка: Лазаренко Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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