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Лазаренко Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лазаренко Яков Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: Матрона Платоновна

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Лазаренко Василий Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Лазаренко Стефан Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Дорохова Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Лазаренко Митрофан Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Лазаренко Иван Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Лазаренко Григорий Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.02.1914

Сын: Лазаренко Иоанн Платонович

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Платоновна

Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Платон Васильевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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