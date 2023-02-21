Лазаренко Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Лазаренко Яков Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1899
Дочь: Матрона Платоновна
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Лазаренко Василий Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Лазаренко Стефан Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Дорохова Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Лазаренко Митрофан Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Лазаренко Иван Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Лазаренко Григорий Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1914
Сын: Лазаренко Иоанн Платонович
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Платоновна
Отец ребёнка: Лазаренко Платон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно