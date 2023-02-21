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Лазаренко Яков Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Лазаренко Платон Васильевич

Мать: Лазаренко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.12.1920

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Лазаренко Матрона Артемьевна

Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Лазаренко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лазаренко Матрона Артемьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко Матрона Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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