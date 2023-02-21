Лазаренко Яков Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
29.12.1920
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Лазаренко Матрона Артемьевна
Рождение ребёнка
04.03.1922
Сын: Лазаренко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лазаренко Матрона Артемьевна
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно