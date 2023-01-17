Илясова Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Олефиренко Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамина Пелагея
Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария
Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно