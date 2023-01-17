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Илясова Наталья

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Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Олефиренко Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1945

Сын: Илясов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамина Пелагея

Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария

Отец ребёнка: Илясов Андрей Ефремович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илясов Андрей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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