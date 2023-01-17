Илясов Андрей Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти27.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Илясов Ефрем Самуилович
Мать: Илясова Мария
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Олефиренко Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Илясова Наталья
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Илясова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамина Пелагея
Мать ребёнка: Илясова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария
Мать ребёнка: Илясова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илясова Наталья
Смерть
27.02.1967