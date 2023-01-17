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Илясов Андрей Ефремович

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Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

27.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Илясов Ефрем Самуилович

Мать: Илясова Мария

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Олефиренко Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Илясова Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1945

Сын: Илясов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Илясова Наталья

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамина Пелагея

Мать ребёнка: Илясова Наталья

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария

Мать ребёнка: Илясова Наталья

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илясова Наталья

Смерть
27.02.1967
Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
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