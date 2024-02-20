Угнивенко Петр Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1847
Дата смерти23.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Белая Акилина Петровна
Мать ребёнка: Угнивенко Мелания Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869
Сын: Угнивенко Андрей Петрович
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
31.10.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.10.1872
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1873
Сын: Угнивенко Авраам Петрович
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.07.1876
Сын: Угнивенко Пантелеймон Петрович
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сифилис
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука