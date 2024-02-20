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Угнивенко Петр Никитович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1847

Дата смерти

23.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Угнивенко Никита Васильевна

Мать: Угнивенко Клавдия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белая Акилина Петровна

Мать ребёнка: Угнивенко Мелания Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Сын: Угнивенко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
31.10.1871

Жена: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.10.1872

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1873

Сын: Угнивенко Авраам Петрович

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.07.1876

Сын: Угнивенко Пантелеймон Петрович

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Мелания Андреевна

Смерть
23.04.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сифилис
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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