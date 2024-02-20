Угнивенко Андрей Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1869
Дата смерти01.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.01.1888
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1905
Сын: Угнивенко Семен Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.08.1913
Сын: Угнивенко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Угнивенко Стефанида Галлактионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.03.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука