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Угнивенко Семен Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Угнивенко Андрей Петрович

Мать: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.07.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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