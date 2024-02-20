(Угнивенко) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Параскева Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Угнивенко Андрей Петрович

Мать: Угнивенко Стефанида Галлактионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.10.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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