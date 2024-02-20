(Угнивенко) Параскева Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1907
Дата смерти27.10.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.10.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука