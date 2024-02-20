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Угнивенко Мелания Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1848

Дата смерти

01.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белая Акилина Петровна

Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Петр Никитович

Смерть
01.03.1971
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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