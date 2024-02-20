Угнивенко Мелания Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1848
Дата смерти01.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Белая Акилина Петровна
Отец ребёнка: Угнивенко Петр Никитович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1971
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука