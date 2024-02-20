Угнивенко Пантелеймон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Пантелеймон Петрович

Угнивенко Пантелеймон Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.07.1876

Дата смерти

20.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1876

Отец: Угнивенко Петр Никитович

Мать: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.03.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close