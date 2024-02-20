Угнивенко Авраам Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения28.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ксения Авраамовна
Мать ребёнка: Угнивенко Феоктиста Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1913
Сын: Угнивенко Пантелеймон Авраамович
Мать ребёнка: Угнивенко Феоктиста Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно