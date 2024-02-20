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Угнивенко Авраам Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873

Отец: Угнивенко Петр Никитович

Мать: Угнивенко Евдокия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ксения Авраамовна

Мать ребёнка: Угнивенко Феоктиста Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Жена: Угнивенко Феоктиста Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Угнивенко Пантелеймон Авраамович

Мать ребёнка: Угнивенко Феоктиста Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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