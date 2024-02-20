Угнивенко Пантелеймон Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Пантелеймон Авраамович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.07.1913

Дата смерти

25.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913

Отец: Угнивенко Авраам Петрович

Мать: Угнивенко Феоктиста Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.08.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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