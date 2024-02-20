Угнивенко Феоктиста Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Феоктиста Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ксения Авраамовна

Отец ребёнка: Угнивенко Авраам Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Муж: Угнивенко Авраам Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Угнивенко Пантелеймон Авраамович

Отец ребёнка: Угнивенко Авраам Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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