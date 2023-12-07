Горнакова (Инешина) Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Инешин Спиридон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горнаков Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Попова (Горнакова) Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Курбатова (Горнакова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Горнаков Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1775
Сын: Горнаков Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно