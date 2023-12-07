Горнакова (Инешина) Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Инешина) Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Инешин Спиридон Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Горнаков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Горнаков Карп Тимофеевич

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Попова (Горнакова) Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Курбатова (Горнакова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горнаков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1774

Сын: Горнаков Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
17.01.1775

Сын: Горнаков Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Горнаков Тимофей Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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