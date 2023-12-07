Горнаков Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1798
Сын: Горнаков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горнаков Пахомий Григорьевич
Мать ребёнка: Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно