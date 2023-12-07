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Горнаков Григорий Тимофеевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Горнаков Тимофей Иванович

Мать: Горнакова (Инешина) Екатерина Спиридоновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.03.1798

Сын: Горнаков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Горнаков Пахомий Григорьевич

Мать ребёнка: Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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