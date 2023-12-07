Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1798
Сын: Горнаков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Горнаков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горнаков Пахомий Григорьевич
Отец ребёнка: Горнаков Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно