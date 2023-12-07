Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Дьяконова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Григорий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.03.1798

Сын: Горнаков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Горнаков Григорий Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Горнаков Пахомий Григорьевич

Отец ребёнка: Горнаков Григорий Тимофеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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