Инешин Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инешин Спиридон Иванович

Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716

Отец: Инешин Иван

Мать: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Горнакова Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Берг-коллегия
Место жительства
Неизвестно
Нерчинские серебряные заводы
Смерть
Неизвестно
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