Инешин Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716
Отец: Инешин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Горнакова Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Берг-коллегия
Место жительства
Неизвестно
Нерчинские серебряные заводы
Смерть
Неизвестно