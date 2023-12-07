Инешин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнешин Иван

Инешин Иван

Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1716

Сын: Инешин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1733

Мы используем куки для улучшения работы сайта.