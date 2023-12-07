Инешин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1733
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инешин Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1716
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1733