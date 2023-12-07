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Инешин Ефим Иванович

Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Инешин Иван

Мать: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Инёшин Иван0 Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Инешин Никита Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Инешин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Инешин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Инешин Иванi Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Инешин Иванii Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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