Инешин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Инешин Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно