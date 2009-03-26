Кононова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти26.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1954
Сын: Кононов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Конанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конанов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2009
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область