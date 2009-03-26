Кононова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

26.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1954

Сын: Кононов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Конанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конанов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конанов Александр Васильевич

Смерть
26.03.2009
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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