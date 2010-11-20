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Кононов Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1954

Дата смерти

20.11.2010

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954

Отец: Конанов Александр Васильевич

Мать: Кононова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2010
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