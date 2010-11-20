Кононов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1954
Дата смерти20.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954
Рождение ребёнка
16.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2010